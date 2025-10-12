A Fazenda

Que horas começa A Fazenda 17 no domingo e o que tem

Programa tem transmissão ao vivo para todo o Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Domingo é dia de ficar por dentro de tudo o que acontece em A Fazenda 17! O reality show da Record TV traz os principais momentos do fim de semana e também a gravação da Prova de Fogo. A edição também deve mostrar a conversa de Michelle e Shia.

Horário da A Fazenda hoje

A Fazenda 17 começa hoje às 22h30, horário de Brasília, na Record. O programa fica no ar por 1h minutos, sendo encerrado por volta da 23h30. Além do canal aberto da emissora, também é possível assistir o reality pelo Recordplus, plataforma de streaming da emissora – o sinal é liberado gratuitamente mediante cadastro.

É possível acompanhar o reality show pelo canal aberto da emissora ou pelo Recordplus, que libera o sinal mediante cadastro. Já os fãs mais ávidos podem optar por assinar o pay-per-view e acompanhar os peões durante 24 horas por dia.

Assistir gratuitamente ao vivo no Recordplus

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

3 – Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

4 – Quando for que horas começa A Fazenda hoje, clique em ‘no ar’ no canto superior para assistir o programa ao vivo.

Assistir o pay-per-view

1 – Acesse o Recordplus no navegador de seu celular ou smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Clique em ‘Plano Recordplus’. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

3 – Insira a forma de pagamento.

4 – Com a conta feita, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda quando o programa estiver no ar. A plataforma deve disponibilizar o sinal a partir do primeiro dia de reality.

