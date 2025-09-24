Quem está na roça de A Fazenda 17: quem votou em quem hoje (23/09)
Primeira roça da temporada foi formada nesta terça-feira, 23 de setembro
Na noite desta terça-feira (23), os peões de A Fazenda 17 formaram a primeira roça da temporada e Carol, Fabiano, Dudu e Gabily estão na disputa da semana. Veja quem votou em quem.
Quem está na roça de A Fazenda 17?
Carol, Fabiano, Dudu e Gabily foram a roça de A Fazenda 17. A votação começou com Rayane fazendo sua indicação e, a escolhida dessa estreia foi Carol Lekker. A fazendeira justificou que a escolha aconteceu após uma briga entre as duas.
Mateus, Mesquina, Nizan, Valério e Will estava imunes, então não podiam receber votos. Martina foi a dona do poder de fogo, que escolheu peões que teriam que receber votos com peso 2, entre eles Fabiano.
Fabiano foi o mais votado e se junto aos bancos com Carol. Ele puxou Dudu Camargo
Quem votou em quem hoje em A Fazenda 2025:
Toninho: votou em Duda
Duda: votou em Gabily
Tamires: votou em Fabiano
Renata: votou em Fabiano
Yoná: votou em Maria
Michelle: votou em Fabiano
Creo: votou em Fabiano
Carol: votou em Maria
Shaia: votou em Fabiano
Kathy: votou em Maria
Wallas: Yona
Duda: votou em Maria
Fernando votou em Yoná
Maria votou em Fabiano
Martina votou em Fabiano
Fabiano votou em Dudu
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 24 de setembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h20.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 25 de setembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.
O fã do programa escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, apertará o botão “votar” e aguardará pela mensagem “voto computado com sucesso”. Depois, é só ir em “votar novamente” para repetir o processo se quiser.