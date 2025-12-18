Quem ganhou A Fazenda 17: Dudu é a campeão; veja 2º e 3º lugar
Veja como ficou o ranking na grande final
Dudu Camargo foi quem ganhou A Fazenda 17 nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Com 75,88% dos votos, o jornalista superou Saory, Duda e Fabiano, e levou o prêmio de R$ 2 milhões, confirmando o favoritismo conquistado ao longo da temporada.
Dudu foi quem ganhou A Fazenda 17
Dudu foi quem ganhou A Fazenda 17 nessa quinta-feira, dia 18, deixando para Duda. A jovem recebeu apenas 14,57% dos votos para ganhar. Saory ficou no terceiro lugar.
O primeiro colocado vai receber R$ 2 milhões, enquanto a vice-colocada sai com um carro 0km. A terceira colocada vai levar R$ 100 mil. Fabiano, que ficou em quarto lugar, não sai com as mãos abanando: ele vai receber R$ 50 mil pelos três meses de confinamento.
Todos os campeões da Fazenda
Vinte e quatro famosos já venceram o reality. Relembre os nomes.
Edição
Ano
Campeão(a)
% dos votos
A Fazenda 1
2009
Dado Dolabella
83%
A Fazenda 2
2009
Karina Bacchi
56%
A Fazenda 3
2010
Daniel Bueno
44%
A Fazenda 4
2011
Joana Machado
48%
A Fazenda 5
2012
Viviane Araújo
84%
A Fazenda 6
2013
Bárbara Evans
54,88%
A Fazenda 7
2014
DH Silveira
41%
A Fazenda 8
2015
Douglas Sampaio
52%
A Fazenda 9
2017
Flávia Viana
56,37%
A Fazenda 10
2018
Rafael Ilha
62,51%
A Fazenda 11
2019
Lucas Viana
59,17%
A Fazenda 12
2020
Jojo Toddynho
52,54%
A Fazenda 13
2021
Rico Melquiades
77,47%
A Fazenda 14
2022
Bárbara Borges
61,14%
A Fazenda 15
2023
Jaquelline Grohalski
56,17%
A Fazenda 16
2024
Sacha Bali
50,93%