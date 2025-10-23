Quem já saiu de A Fazenda 17: relembre todos os eliminados

Veja a lista completa e atualiza com quem já saiu do reality rural

A Fazenda 17 é uma competição de eliminação e, todas as semanas, uma nova configuração é formada para resultar na saída de um participante. Veja quem já saiu de A Fazenda 17 e relembre a evolução do jogo semana a semana. O programa termina em dezembro.

Eliminados A Fazenda 17 e quem já saiu

Veja a lista atualizada dos peões eliminados:

1ª eliminada Gabily

2ª eliminada Renata

3º eliminado Gui Boury

4º eliminado Fernando

Gaby Spanic expulsa

Como funciona a roça da Fazenda 2025

Todas as semanas, um participante é anunciado como quem saiu da Fazenda 2025 até que sobrem apenas os finalistas do programa. No começo da semana, às terças-feiras, os participantes se reúnem na área externa da sede e votam uns nos outros para definir os quatro roceiros da semana.

Nesse momento, além do voto individual de todos os participantes, também é conhecido os poderes das chamas Vermelha e Amarela, o voto do fazendeiro, a puxada da baia e o veto do quarto roceiro para a Prova do Fazendeiro.

A Prova do Fazendeiro entre os roceiros é feita na quarta-feira, um dia depois da formação da roça, e quem vencer escapa da berlinda e assume o cargo de maior poder no reality, tendo a responsabilidade de distribuir as tarefas da semana e mandar um dos concorrentes direto para a próxima berlinda.

O nome de quem saiu da Fazenda 2025 é anunciado toda quinta-feira, mas o reality tem atividades todos os dias, o que inclui festas e provas especiais. Veja o cronograma de tudo o que acontece no programa rural da Record TV e no Record Plus:

Quinta-feira – Anúncio de quem saiu;

Sexta-feira – Festa entre participantes;

Sábado – Repercussão da festa;

Domingo – Resumo da semana;

Segunda-feira – Prova do Lampião;

Terça-feira – Formação da roça;

Quarta-feira – Prova do Fazendeiro.

Qual é o prêmio da Fazenda?

O reality rural da Record TV tem duração de aproximadamente três meses. Com uma eliminação por semana, o programa recompensa o vencedor, ao final do processo, com a quantia de R$ 2 milhões.

Para a final, são esperados quatro participantes, que, no último programa da temporada, vão sendo “eliminados” conforme os votos vão sendo dados pelo público. Ao final da noite, Adriane Galisteu mantém os dois nomes mais votados e, para encerrar o programa, anuncia quem leva o prêmio milionário.