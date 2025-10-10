A Fazenda

Quem saiu de A Fazenda 2025: Gui Boury é eliminado

Ator foi o terceiro eliminado do reality show nessa quinta-feira, 9 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Gui Boury foi eliminado de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 9 de outubro. O peão não conseguiu vencer a disputa contra Yoná e Carol, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Guilherme foi quem saiu de A Fazenda 2025

Nesta quinta, Gui Boury se tornou a primeira eliminada do reality show, diferentemente do que estavam apontando as enquetes sobre a roça.

A eliminada agora cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”. O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do RecordPlus.

Quem continua em A Fazenda 17?

Restam 25 peões no reality show. Entre os homens, estão Créo Kellab, Walério Araújo, Fernando Sampaio, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo, Luiz Otávio Mesquita, Matheus Martins, Will Guimarães, Toninho Tornado e Nizam Hayek.

Já entre as mulheres, a disputa conta com Maria Caporusso, Saory Cardoso, Michelle Barros, Kathy Maravilha, Támiris Assîs, Yoná Sousa e Martina Sanzi. Divididos entre personalidades da música, televisão, moda e internet, os peões entram no reality rural da Record para disputar o prêmio milionário e encarar provas, roças e a convivência intensa que marca o programa.

Gabily e Renata foram as primeiras eliminadas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

