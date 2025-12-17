Saiba como votar no R7 e participar da votação final da fazenda

R7 votação A Fazenda 17: como votar em quem deve ganhar o reality

Dudu, Saory, Fabiano e Duda estão na final de A Fazenda 17. Agora, o quarteto depende do público para ganhar o programa ou não. A votação oficial já está aberta e termina na quinta-feira. Veja como votar no R7.

Saber como votar no R7 na roça da Fazenda 17 é fundamental para participar das decisões oficiais do reality rural da Record TV.

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

Parciais da Enquete UOL – votação da Fazenda 17

De acordo com a enquete atualizada do UOL, Dudu Carmago será o campeão da edição. Ele tem 49,64% dos votos do público, seguido de Saory com 27,49%. Duda está em terceiro lugar com 20,48%. Nessa votação, Fabiano é quem tem menos chances de ganhar, com apenas 2,38%.

Embora as enquetes online, como a do UOL, não tenham influência direta no resultado oficial do programa, elas servem como termômetros das preferências do público. É importante notar que essas votações não possuem caráter científico e podem não representar a totalidade dos telespectadores.

Para acompanhar a final e participar da votação oficial, os telespectadores devem acessar o site da Record TV e seguir as instruções fornecidas. A participação do público é essencial para definir o desfecho deste reality que mobiliza fãs em todo o Brasil.