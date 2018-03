NOVA DÉLHI (Reuters) - Um avião de Bangladesh com 71 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira enquanto aterrissava no aeroporto de Kathmandu, capital do Nepal, deixando ao menos 50 mortos, disse um porta-voz do Exército à Reuters.

A região montanhosa do Nepal é conhecida por acidente aéreos.

(Reportagem de Gopal Sharma)