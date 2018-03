BOGOTÁ (Reuters) - Árbitros de vídeo serão usados na Copa do Mundo pela primeira vez quando a competição começar na Rússia em junho, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta sexta-feira.

O uso do sistema de vídeo foi aprovado mais cedo neste mês pelo órgão regulador Ifab, apesar de controvérsias em algumas das competições em que o sistema foi testado por conta do tempo para tomar decisões e falta de informação a espectadores.

“Nós teremos nossa primeira Copa do Mundo com árbitros de vídeo”, disse Infantino a repórteres após um encontro do Conselho da Fifa. “Isto foi adotado e aprovado e nós estamos extremamente felizes com esta decisão.”

“Esta é uma decisão essencial, decisão muito importante e histórica.”

O sistema que permite que árbitros fora do campo reexaminem uma decisão ou um incidente encaminhado a ele pelo árbitro da partida tem sido usado na Liga Alemã e na Liga Italiana nesta temporada e foi testado em algumas partidas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga da Inglaterra.

Infantino disse que o árbitro de vídeo tem demonstrado uma redução no número de erros de arbitragem em partidas em que foi utilizado.

Ele disse que os testes “nos forneceram garantias e fatos concretos de que o árbitro de vídeo definitivamente ajuda árbitros e isto irá nos ajudar a ter um esporte mais justo e transparente”.

