Por Umberto Bacchi

LONDRES (Thomson Reuters Foundation) - Espelhando Hollywood, alguns dos maiores nomes do cinema britânico estão pedindo que todos se vistam de negro na prestigiosa premiação da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (Bafta, na sigla em inglês) neste mês para chamar atenção para o assédio sexual generalizado no trabalho.

Grandes astros britânicos como Emma Thompson e Keira Knightley já deram seu apoio a uma carta que pede que figuras da indústria se vistam de negro na cerimônia, disse Kate Kinninmont, que dirige o grupo Mulheres no Cinema e na Televisão no Reino Unido.

"Precisamos profissionalizar nossa indústria, ser mais inclusivos, indicar mais mulheres experientes e nos livrar da desigualdade salarial. O Tempo Acabou!", disse Kate à Thomson Reuters Foundation em um email.

Um grande comparecimento de pessoas de negro espelharia a demonstração impressionante realizada em Hollywood no mês passado, quando o tapete vermelho da premiação do Globo de Ouro ficou repleto de trajes desta cor.

A cerimônia do Bafta acontece no dia 18 de fevereiro em Londres e é a principal noite de entrega de prêmios e de autocongratulação da indústria.