LONDRES (Reuters) - O ator britânico Stephen Fry revelou que fez uma cirurgia de remoção da próstata depois de lutar contra um câncer durante dois meses, acrescentando em um vídeo publicado nesta sexta-feira que a operação parece ter tido sucesso.

O ator de 60 anos fez parte da dupla cômica Fry e Laurie com o colega Hugh Laurie, que conheceu na universidade, e participou de filmes como "V de Vingança" e "O Guia do Mochileiro das Galáxias".

Fry disse que procurou seu médico pouco antes do Natal para receber uma vacina contra a gripe, e foi quando os primeiros sinais do câncer foram detectados.

Ele acrescentou que toda sua próstata foi retirada na operação, ocorrida no início de janeiro, e que o câncer não parece ter se espalhado.

"Tanto quanto sabemos, tudo foi tirado... no geral sinto que minha vida foi salva por esta intervenção precoce", disse Fry no vídeo disponibilizado em seu site.

"Por ora estou em boa forma, bem e feliz."

No mês passado Fry deixou de ser o anfitrião da premiação britânica de cinema Bafta, que apresentou 12 vezes. Ele também é conhecido por apresentar o concurso de perguntas QI, do canal de televisão BBC2.

Em outras ocasiões ele já havia falado abertamente sobre sua saúde e seus problemas com ansiedade e depressão. Em 1995 ele abandonou uma produção teatral em Londres dias antes da estreia no que mais tarde chamou de "perturbação emocional".

Ele conquistou um Emmy em 2007 pelo documentário "Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive".

(Por Alistair Smout)