(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama está em negociações avançadas com a plataforma Netflix para produzir uma série de programas, reportou o jornal New York Times na quinta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Segundo os termos do acordo proposto, a Netflix pagará Obama e a ex-primeira-dama, Michelle Obama, por conteúdos exclusivos para o serviço de streaming de vídeo, informou o jornal.

A plataforma se recusou a comentar a reportagem.

Obama não usará seus programas na Netflix para responder ao presidente Donald Trump ou a críticos conservadores e, ao invés disso, tem conversado sobre produzir programas que destaquem histórias inspiradoras, segundo a publicação.

Os termos financeiros do acordo ainda são desconhecidos, informou o NYT, acrescentando que executivos da Apple e da Amazon também expressaram interesse em conversar com Obama sobre acordos de criação de conteúdo.

(Reportagem de Abinaya Vijayaraghavan em Bengaluru)