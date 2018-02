Por Richard Martin

BARCELONA (Reuters) - O Barcelona chegou à final da Copa do Rei pelo quinto ano seguido, um recorde, nesta quinta-feira com a vitória por 2 x 0 na partida de volta contra o Valencia, na qual Philippe Coutinho marcou seu primeiro gol pelo clube, que garantiu a vitória por 3 x 0 na soma dos placares das duas partidas da semifinal.

O Valencia dominou o primeiro tempo em um estádio Mestalla lotado, com os donos da casa tentando reverter a desvantagem de 1 x 0 na partida de ida, mas as esperanças de uma reviravolta foram frustradas quando Coutinho aproveitou um cruzamento de Luís Suárez para marcar aos 4 minutos do segundo tempo.

Coutinho, que deixou o Liverpool rumo ao Barça por 142 milhões de libras (197,66 milhões de dólares), um recorde para o clube, em janeiro, estava em campo a menos de três minutos quando marcou. Ivan Rakitic ampliou a vantagem dos visitantes nos minutos finais.

O Barcelona conquistou a Copa do Rei nos últimos três anos e enfrentará o Sevilla na final, marcada para 21 de abril. Será uma repetição da final de 2016, vencida pelos catalães por 2 x 0 na prorrogação.