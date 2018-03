Por Simon Evans

BURNLEY, Inglaterra (Reuters) - A sequência de 11 partidas sem vitória do Burnley no Campeonato Inglês chegou ao fim graças a um gol e Chris Wood que garantiu a vitória por 2 x 1 sobre o Everton neste sábado.

Wood completou de cabeça o escanteio de Johan Berg Gudmundsson para fazer o gol da vitória. Já o capitão do Everton, Ashley Williams, foi expulso a quatro minutos do fim por derrubar Ashley Barnes, que havia empatado após Cenk Tosun abrir o placar.

Torcedores frustrados do Everton protestaram contra o técnico Sam Allardyce, que assumiu o cargo no começo de dezembro.

A vitória leva o sétimo colocado Burnley a 40 pontos, quantidade considerada suficiente para escapar do rebaixamento, a nove jogos do fim do campeonato, enquanto o Everton está em 10º lugar, com 34.

"É uma marca do quão longe chegamos em um espaço curto de tempo", disse o técnico do Burnley, Sean Dyche. "Merecíamos mais em jogos recentes, então queríamos mais liberdade no nosso desempenho. Perdíamos por 1 x 0, mas isso não nos derrubou", acrescentou.

O Everton, com apenas uma vitória fora de casa na temporada, havia aberto o placar aos 20 minutos, com o atacante turco Tosun marcando seu primeiro gol pelo clube desde que chegou do Besiktas, em janeiro, uma bela cabeçada, após Seamus Coleman desviar um cruzamento de Theo Walcott.

Nos últimos 53 jogos em que saiu atrás, o Burnley não tinha conseguido vencer, mas havia uma determinação e pensamento positivo no time de Dyche, neste sábado, apesar da recente falta de vitórias.