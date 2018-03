PARIS (Reuters) - A Chanel vestiu suas modelos com estampas inspiradas em folhas nesta terça-feira, celebrando o outono com a recriação de uma floresta nebulosa dentro do Grand Palais de Paris.

No último dia da Semana de Moda de Paris, o desfile da Chanel apresentou peças de roupa impraticáveis para um passeio invernal, como botas douradas acima do joelho e um pequeno vestido preto estilo camisola usado por Kaia Gerber, a modelo do momento, que tem apenas 16 anos.

Mas a renomada coleção outono/inverno da grife francesa também contou com looks mais aconchegantes, como calças acolchoadas, ponchos de pele, casacos com punhos de pena e até uma balaclava chique -- um item recorrente nas passarelas nas últimas semanas, de Milão a Nova York.

Os famosos ternos de tweed da Chanel também estiveram presentes, alguns com saias mais longas e estreitas para os meses de inverno. E casacos compridos com desenhos de folhas em tons de azul e rosa, e outros em verde com toques de laranja, foram alguns dos que mais atraíram atenção.

Convidados como a atriz Keira Knightley e a cantora Lilly Allen se instalaram em bancos cortados de toras de madeira no salão de exposições de teto de vidro do Grand Palais, decorado para se assemelhar a uma floresta, o que incluiu, árvores, folhas e musgo na passarela.

A grife é conhecida por seus desfiles extravagantes, que já incluíram uma mini Torre Eiffel, um cenário com despenhadeiros e uma cachoeira e um foguete com o logotipo da Chanel que decolava da passarela.

De barba branca e com seus característicos óculos escuros e rabo de cavalo, o estilista Karl Lagerfeld fez uma aparição breve para acenar à plateia nesta terça-feira.

O estilista, de 84 anos, também colaborou com a marca italiana Fendi, parte do conglomerado de luxo LVMH, que apresentou seu desfile em fevereiro.

(Por Sarah White)