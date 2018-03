WASHINGTON (Reuters) - A condição para o presidente americano Donald Trump encontrar o líder norte-coreano, Kim Jong-un é que não haja testes nucleares ou de mísseis, afirmou neste domingo o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin.

"Não deve haver confusão. O presidente deixou claro que as condições são essas e elas permanecerão durante o encontro", disse Mnuchin no programa "Meet the Press", da rede de tevê NBC.

Depois de meses de escalada de tensões com o avanço do programa nuclear da Coreia do Norte, Trump decidiu na quinta-feira se tornar o primeiro presidente americano no cargo a se encontrar com um líder norte-coreano.

No sábado, o presidente americano afirmou que o encontro poderia não dar em nada ou poderia se transformar no "maior acordo do mundo" com a desnuclearização da península coreana.

Mnuchin desconsiderou as críticas de que a decisão de Trump acaba por fortalecer o papel mundial do líder norte-coreano e lembrou que Trump também foi criticado por não usar a diplomacia.

"Agora nós temos uma situação onde o presidente está usando a diplomacia mas não deixamos de aplicar uma campanha de pressão máxima. Essa é a grande diferença. As sanções permanecem, mas i presidente vai sentar e ver se é possível um acordo", disse. "O objetivo do encontro é a desnuclearização e é isso que vamos atingir".

Reportagem de Doina Chiacu