SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul irá despachar uma delegação liderada por autoridades de segurança seniores para uma visita de dois dias à Coreia do Norte começando na segunda-feira, anunciou a Casa Azul presidencial neste domingo, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump sugeriu estar pronto para conversar com Pyongyang.

Por sua vez, a Coreia do Norte afirmou não estar implorando para conversar com Washington e denunciou futuros exercícios militares dos EUA em conjunto com a Coreia do Sul, alertando que tomaria medidas contra os Estados Unidos caso eles fossem adiante.

Os exercícios acontecerão no próximo mês, disse um conselheiro presidencial da segurança, segundo a agência de notícias Yonhap. Eles foram adiados até o fim dos Jogos de Inverno e as Paraolimpíadas na Coreia do Sul.

A Casa Azul presidencial da Coreia do Sul afirmou em comunicado que o chefe do Escritório de Segurança Nacional (NSO, na sigla em inglês), Chung Eui-yong, e o chefe do Serviço de Inteligência Nacional (NIS), Suh Hoon, veterano de negociações passadas com o Norte, estarão entre os 10 membros da delegação sul-coreana a visitar Pyongyang.

A visita é parte de um esforço para diminuir as tensões na península coreana, bem como possivelmente arranjar as negociações entre Coreia do Norte e Estados Unidos, disse a Casa Azul.

Após a visita à Coreia do Norte, os enviados viajarão aos Estados Unidos para fazer um briefing às autoridades, e Seul afirmou que também coordenará de perto com autoridades no Japão e na China.

(Por Josh Smith)