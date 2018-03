(Reuters) - Novak Djokovic teve um desempenho incomum na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells no domingo, quando perdeu para o japonês Taro Daniel, que veio do qualifier.

O ex-primeiro do mundo, que voltava a jogar depois de uma cirurgia no cotovelo direito, foi uma sombra do que já mostrou, sendo eliminado rapidamente do torneio que venceu cinco vezes em parciais de 7-6(3), 4-6 e 6-1.

"Pareceu minha primeira partida no circuito, muito estranho", disse ele aos repórteres. "Perdi completamente o ritmo, tudo, tive um pouco de problema com a saúde nas últimas duas semanas."

Djokovic se afastou por seis meses depois de disputar Wimbledon no ano passado e voltou a jogar em janeiro no Aberto da Austrália, onde caiu na quarta rodada. Ele passou por uma operação na Suíça pouco depois.

"Eu me senti grato por estar na quadra tão pouco tempo depois da operação, mas ao mesmo tempo não me senti nada bem", acrescentou. "O nervosismo estava lá. Cometi muitos erros não forçados".

A atuação de Djokovic no último set contra o 109º do ranking na quadra central surpreendeu, e Jim Courier, vencedor de quatro títulos de Grand Slam, disse que o sérvio "capitulou".

"O ponto de interrogação criado por sua derrota de hoje só crescerá", opinou Courier nos comentários que fez para o Tennis Channel.

"Nós nos perguntávamos como seria depois da operação, como seu cotovelo reagiria ao esforço e ao estresse, mas foram seu coração e sua mente que não reagiram certo nesta partida. Não poderia ter sido mais intrigante."

(Por Andrew Both)