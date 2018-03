MADRI (Reuters) - O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madri e da seleção brasileira, pode perder o restante da temporada e a Copa do Mundo devido a uma fratura na perna sofrida durante a vitória de quinta-feira de seu time sobre o Lokomotiv Moscou pela Liga Europa, informou o time espanhol.

O jogador precisou ser retirado de campo de maca por conta de um choque com o atacante Eder depois de pouco mais de uma hora da partida, vencida pelo Atlético pelo placar de 5 x 1.

"Filipe Luís passou por exames médicos assim que voltou para Madri, confirmando que ele quebrou a perna esquerda", disse o Atlético em um comunicado nesta sexta-feira.

O Atlético, que garantiu uma vaga nas quartas de final da Liga Europa com uma vitória agregada de 8 x 1 sobre o Lokomotiv, não disse quanto tempo o brasileiro deve ficar fora de ação, mas é provável que a lesão o impeça de disputar o Mundial da Rússia.

O jogador fora convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira neste mês contra Rússia e Alemanha, e deve ser substituído devido à contusão.

O contratempo mais recente deixa o Atlético, que está em segundo no Campeonato Espanhol, só com 16 jogadores de linha no time principal, no momento em que tenta diminuir a desvantagem de oito pontos que o afasta do líder Barcelona.

(Por Richard Martin)