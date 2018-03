MADRI (Reuters) - O Atlético de Madri se recuperou da derrota para o Barcelona no duelo entre líderes da última semana ao derrotar o Celta de Vigo por 3 x 0 em casa em partida do Campeonato Espanhol neste domingo, reduzindo para oito pontos a distância para os catalães na tabela.

O atacante francês Antoine Griezmann abriu o placar a um minuto do intervalo e chegou a 16 gols no campeonato nesta temporada, empatando com o atacante do Celta Iago Aspas na quarta colocação do quadro de artlheiros.

Griezmann então criou a oportunidade para o segundo gol aos 9 da segunda etapa com um lindo passe para o atacante da seleção espanhola Vitolo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético pelo Espanhol desde que deixou o Sevilla.

Angel Correa substituiu Vitolo e marcou o terceiro aos 18 do segundo tempo ao invadir a área e chutar cruzado, gol que deixou o técnico Diego Simeone vibrando com socos no ar no banco de reservas.

O goleiro do Atletico Jan Oblak voltou ao time após uma lesão na virilha que o deixou de fora da partida de ida das oitavas-de-final da Liga Europa contra o Lokomotiv Moscou na útima quinta-feira. No entanto, o esloveno ainda não parecia 100 por cento, já que não pode cobrar tiros de meta.

O Atlético é o segundo colocado na tabela do Espanhol com 64 pontos em 28 jogos, enquanto o Barcelona tem 72 após vencer o Malaga por 2 x 0 no sábado. O Real Madrid é o terceiro com 57.

(por Andrew Downie)