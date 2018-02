Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra (Reuters) - Lewis Hamilton espera que sua rivalidade na Fórmula 1 com Sebastian Vettel se torne ainda mais intensa e declarou-se preparado para qualquer coisa que o piloto da Ferrari tentar contra ele.

A batalha entre os dois tetracampeões mundiais da categoria promete ser o grande assunto da temporada que começa no dia 25 de março na Austrália.

Hamilton saiu por cima no ano passado, temporada que começou com respeito mútuo entre ambos antes de chegar a um duelo ríspido na pista e troca de críticas quando os dois bateram rodas no Azerbaijão.

"Você pode esperar que poderá ser pior", disse Hamilton a repórteres quando indagado no lançamento do novo carro de Fórmula 1 da Mercedes, o W09, em Silverstone nesta quinta-feira, sobre a tensão com Vettel.

"Sempre espere o pior e, tomara, será melhor."

O piloto britânico disse que a disputa com Vettel dever ser mais acirrada do que em qualquer outro momento, mas que também será melhor.

"Tomara que, se eu estiver desempenhando o meu melhor, então haverá questões, porque eles (Ferrari) ficarão chateados com isso", acrescentou.

Perguntado sobre a possibilidade de jogos psicológicos, Hamilton sorriu.

"Honestamente, eu não faço jogos psicológicos", disse. "Eu simplesmente dirijo mais rápido."