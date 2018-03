LOS ANGELES (Reuters) - Um homem acusado de roubar o Oscar de melhor atriz de Frances McDormand durante uma festa após a cerimônia foi detido, disse a polícia de Los Angeles nesta segunda-feira.

Terry Bryant, de 47 anos, foi detido sob acusação de roubo, afirmou a porta-voz da polícia Norma Eisenman.

Bryant foi detido na noite de domingo após a estatueta de McDormand sumir brevemente durante a festa Governor's Ball em Hollywood, onde ganhadores do Oscar têm suas estatuetas gravadas.

O Oscar foi recuperado e mais tarde devolvido a McDormand.

"Após um breve tempo separados, Frances e seu Oscar foram felizmente reunidos. Eles celebraram a reunião com um cheeseburguer duplo do In and Out", disse o representante de McDormand, Simon Halls, em uma nota, se referindo à rede local de fast-food.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não respondeu a uma solicitação de comentário nesta segunda-feira.

Bryant postou um vídeo de si mesmo no evento segurando a estatueta do Oscar e dizendo a outros convidados que ele era um ganhador. "Olha, eu tenho isso", disse Bryant no vídeo. "Isso é meu!".

