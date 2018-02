SÃO PAULO (Reuters) - As importações de fertilizantes intermediários pelo Brasil em janeiro alcançaram 1,75 milhões de toneladas, uma queda de 25 por cento na comparação com o mesmo mês de 2017, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) nesta terça-feira.

A queda nas compras externas pelo país, que importa a maior parte de suas necessidades, ocorreu após um aumento nos estoques, que somaram cerca de 5,5 milhões de toneladas em 31 de dezembro de 2017, ante aproximadamente 5,1 milhões na mesma data do ano anterior, segundo dados da Anda.

As entregas de fertilizantes ao consumidor final do Brasil atingiram 2,44 milhões de toneladas no primeiro mês deste ano, volume 6,4 por cento menor do que em janeiro de 2017, informou a associação.

A queda nas entregas se deu após o Brasil registrar um recorde de vendas no ano de 2017, somando 34,44 milhões de toneladas, volume 1 por cento maior ante 2016.

As importações no ano passado somaram 26,3 milhões de toneladas, volume equivalente a mais de 75 por cento das entregas no país.

(Por Laís Martins)