XANGAI (Reuters) - Os mercados acionários da China terminaram em queda pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, com o índice referencial de Xangai atingindo a mínima de seis meses mesmo após dados mostrarem que o desempenho comercial do país em janeiro superou as expectativas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 0,96 por cento, enquanto o índice de Xangai caiu 1,42 por cento.

Os investidores se desfizeram de blue chips, incluindo papéis dos setores de energia e bancário, além de empresas de infraestrutura e imobiliárias.

Um índice que acompanha as 50 blue chips mais representativas em Xangai caiu 2,8 por cento. Na quarta-feira o índice havia registrado a maior perda percentual em um dia em dois anos.

O crescimento comercial da China em janeiro superou facilmente as expectativas, com as exportações aumentando 11,1 por cento sobre o ano anterior e as importações saltando 36,9 por cento, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira.

O subíndice do setor financeiro caiu 2,61 por cento, o de consumo avançou 1,67 por cento, o imobiliário recuou 1,59 por cento e o de saúde subiu 1,31 por cento.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,13 por cento às 7h17 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,13 por cento, a 21.890 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,42 por cento, a 30.451 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,42 por cento, a 3.262 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,96 por cento, a 4.011 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,46 por cento, a 2.407 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,22 por cento, a 10.528 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,95 por cento, a 3.415 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,24 por cento, a 5.890 pontos.