XANGAI (Reuters) - Os principais índices acionários da China se recuperaram nesta terça-feira uma vez que os mercados de ações globais parecem ter ganhado força após a forte onda de vendas da semana passada.

A confiança também foi ajudada por sinais de apoio do governo e empréstimos bancários recordes em janeiro.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 1,19 por cento, enquanto o índice de Xangai subiu 1 por cento.

O subíndice do setor financeiro avançou 1,87 por cento, o de consumo ganhou 1,29 por cento, o do setor imobiliário ganhou 2,77 por cento e o de saúde teve alta de 0,73 por cento.

No restante da região, as ações se distanciaram das mínimas de dois meses, impulsionadas pela recuperação em Wall Street após as fortes perdas da semana passada, mas os investidores permaneciam cautelosos antes de dados de inflação nos Estados Unidos esta semana.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha ganhos de 0,95 por cento às 8h12 (horário de Brasília), depois de cair ao menor nível desde 11 de dezembro na sexta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,65 por cento, a 21.244 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,29 por cento, a 29.839 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,00 por cento, a 3.185 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,19 por cento, a 3.936 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,41 por cento, a 2.395 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,48 por cento, a 10.421 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,89 por cento, a 3.415 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,60 por cento, a 5.855 pontos.