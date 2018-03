(Reuters) - David Silva ressaltou a sua importância para o iminente título inglês do Manchester City ao marcar os dois gols da vitória de 2 x 0 sobre o Stoke City nesta segunda-feira.

O espanhol colocou o City à frente no 10º minuto, finalizando com precisão um cruzamento rasteiro de Raheem Sterling.

O Stoke, no final da tabela, mostrou muito esforço, mas o City sempre esteve no comando e Silva dobrou a vantagem cinco minutos após o intervalo, em tabela com o atacante Gabriel Jesus.

O City, comandado por Pep Guardiola, ficou com 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Manchester United e precisa apenas de mais três vitórias nos oito jogos restantes para garantir o título.

(Reportagem de Simon Evans)