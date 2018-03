Por Alexandria Sage

(Reuters) - Estrelas de Hollywood brilharam no tapete vermelho do Oscar no domingo com decotes ousados e cores vibrantes, em contraste com a formalidade vista no Globo de Ouro, quando mulheres se manifestaram contra assédios sexuais na indústria do entretenimento vestindo roupas pretas e sóbrias.

Ao invés disso, os artistas escolheram o que os fez se sentir melhor, em uma celebração à diversidade da moda, seja com trajes clássicos ou peças mais ousadas.

Da calça preta Louis Vuitton usada por Emma Stone ao vestido rosa choque Michael Kors de Viola Davis, a passarela do Oscar deste ano foi um show de contrastes que acentuou o toque pessoal.

O movimento contra assédio sexual #Metoo não pareceu ter impedido ninguém de "se divertir com a moda", disse Leslie Price, diretora digital da revista Instyle, observando: "Os dois não são mutuamente exclusivos".

Muitos dos famosos usaram broches com os dizeres "Time's Up" em solidariedade às vítimas de abuso sexual, cujas denúncias recentes abalaram a indústria.

"Há diversidade em toda parte --não existem mais fórmulas", disse Rickie De Sole, diretor de moda da revista W. "Parece que as pessoas estão adotando estilos pessoais mais do que só usando um vestido típico."