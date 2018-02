OTTAWA, Canadá (Reuters) - Grandes desafios permanecem sem solução nas negociações para modernização do tratado de comércio Nafta, em particular por conta das exigências dos Estados Unidos para grandes mudanças no bloco que inclui ainda Canadá e México, afirmou a ministra canadense de Relações Exteriores, Chrystia Freeland.

Freeland afirmou que o Canadá somente aceitará um acordo que esteja em linha com seus interesses nacionais. As negociações para modernização do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, assinado em 1994, desaceleraram conforme Canadá e México enfrentam dificuldades para lidar com as reformas propostas.

(Por David Ljunggren)