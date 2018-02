PARIS (Reuters) - O Paris St. Germain teve que esperar até Neymar marcar no segundo tempo para vencer o Toulouse por 1 a 0, o que ampliou a vantagem dos líderes da liga para 13 pontos neste sábado.

O atacante brasileiro marcou aos 68 minutos, dando 65 pontos ao PSG em 25 jogos, com o arquirrival e segundo colocado, Olympique de Marseille, ficando com 52 após um empate por 2 a 2 em St. Etienne na sexta-feira.

O Monaco assumirá o segundo lugar se vencer em Angers mais tarde neste sábado.

O Toulouse, que é o 15º colocado, com 26 pontos – apenas um acima da zona de segurança – aguentou firme no primeiro tempo graças a uma performance inspirada do goleiro Alban Lafont.

Mas como a maioria dos oponentes do PSG nesta temporada, ele finalmente sucumbiu, mesmo com o técnico Unai Emery poupando o importante atacante Edinson Cavani antes do jogo da Champions League, na quarta-feira, contra o Real Madrid.

Neymar recebeu o cruzamento de Angel Di Maria e acertou o fundo da rede, com seu chute curvo que foi ligeiramente desviado pelo capitão do Toulouse, Issa Diop.

Ele chegou perto de dobrar a vantagem 10 minutos depois, mas seu chute de pé direito bateu na trave.

Neymar acertou a trave de novo aos 80 minutos, quando seu chute acertou o travessão de Lafont enquanto o PSG encerrou positivamente.

