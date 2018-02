(Reuters) - O atacante Neymar ficará fora dos gramados de seis a oito semanas por causa de uma torção no tornozelo, disse o pai do jogador nesta terça-feira, mas nenhuma decisão foi tomada ainda sobre a necessidade de uma cirurgia.

"O PSG já sabe que não vai contar com o Neymar nos próximos jogos, que não vai contar com o Neymar por seis semanas no mínimo, porque esse tratamento vai durar de seis a oito semanas. Isso já está definido, independentemente de cirurgia ou não", disse Neymar da Silva Santos em entrevista à ESPN Brasil.

O pai do atacante explicou que o clube francês aguarda a chegada do médico da seleção brasileira a Paris para que seja definido se ele passará por cirurgia devido a uma fissura de metatarso causada pela torção.

Mais cedo, o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, negou que Neymar será submetido a uma cirurgia, e disse que o jogador ainda tinha chances de enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões na próxima semana.

Neymar sofreu uma fissura de metatarso e torceu o tornozelo durante a vitória de 3 x 1 do PSG contra o Olympique de Marselha no domingo pelo Campeonato Francês, e chorou enquanto era retirado do campo no Parc des Princes.

Reportagens disseram que o jogador mais caro do mundo passaria por uma cirurgia e ficaria fora dos campos por dois meses, voltando à ação apenas um mês antes da Copa do Mundo deste ano na Rússia.

"A informação de que Neymar será operado é falsa", disse Emery em coletiva de imprensa nesta terça, véspera do duelo das quartas de final da Copa da França contra o Marselha.

"Eu falei com o médico na manhã desta terça-feira e ele me explicou o que os exames revelaram. Eu também falei sobre isso com Antero Henrique (diretor esportivo do PSG), com o presidente e com o jogador", acrescentou.

"Neymar é o primeiro a querer disputar todos os jogos, para o Real Madrid ele está muito focado. Acho que existe uma pequena chance de que ele esteja pronto para a partida."

O PSG perdeu para o Real Madrid por 3 x 1 no jogo de ida oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida de volta acontecerá em Paris no dia 6 de março.

Nesta temporada, Neymar marcou 28 gols e deu 16 assistências para o PSG.