PARIS (Reuters) - O atacante Neymar sofreu uma fissura de metatarso e torceu o tornozelo durante a partida de domingo do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês.

O jogador mais caro do mundo se machucou quando marcava o atacante Bouna Sarr e foi visto chorando enquanto era retirado do campo perto do fim da vitória de 3 x 0 no Parc de Princes.

Em decorrência da lesão, Neymar deve perder o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões em casa contra o Real Madrid no dia 6 de março, após derrota do PSG por 3 x 1 no jogo de ida.