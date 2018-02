Por Alan Baldwin

(Reuters) - O novo carro de Fórmula 1 da Ferrari já parece ser um grande passo à frente em relação ao modelo do ano passado, antes mesmo de ter entrado na pista, disse o tetracampeão mundial SebastianVettel na apresentação do SF71H nesta quinta-feira.

A mais antiga e bem-sucedida equipe da história da F1 espera que o carro, com mais vermelho e menos branco em sua pintura após o fim do acordo de patrocínio com o Santander, irá levá-la ao primeiro título mundial em uma década.

Vettel venceu cinco corridas na temporada passada, mas terminou como vice-campeão atrás de Lewis Hamilton, da Mercedes, que também se tornou tetracampeão mundial.

"Esse é o momento em que você vê o carro, está tudo pronto e você quer entrar e ir para a pista e dar uma volta", disse o alemão a convidados na fábrica da equipe italiana em Maranello.

"Estar aqui agora é muito especial para todos nós. Acho que todos estão esperando que a gente diga como está. Então mal podemos esperar para ir para a pista e ver como o carro se sai, como se comporta", acrescentou.

"Cada pequeno detalhe importa, toda parte pode fazer uma diferença e acho que o carro deste ano é um grande passo à frente sobre o ano passado", afirmou Vettel, que conquistou seus quatro títulos pela Red Bull entre 2010 e 2013.

A apresentação do novo carro da Ferrari, transmitida pela internet, aconteceu no mesmo dia em que a Mercedes lançou seu novo carro para a Fórmula 1, o W09.

Em uma demonstração de espírito esportivo, a equipe britânica permitiu que os repórteres que acompanhavam sua apresentação em Silverstone pudessem assistir ao evento da Ferrari pela televisão durante um intervalo para almoço.

(Reportagem de Alan Baldwin, em Silverstone)