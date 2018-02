CIDADE DA GUATEMALA (Reuters) - Milhares de estruturas maias antigas antes desconhecidas, inclusive uma pirâmide de cerca de dez andares de altura e grandes palácios reais, foram descobertas durante uma investigação na selva de Petén, no norte da Guatemala, graças a uma nova tecnologia à base de raios laser que penetra a cobertura florestal.

A investigação permitiu mapear os contornos do que foi descrito como dezenas de cidades maias ocultas debaixo da folhagem da selva séculos depois de serem abandonadas por seus habitantes originais, anunciou na quinta-feira a Fundação Patrimônio Cultural e Natural Maia (Pacunam), em comunicado.

"Mais de 60 mil estruturas individuais foram identificadas por este projeto... Foram descobertos quatro grandes centros cerimoniais. Uma pirâmide de 30 metros de altura, previamente identificada como um morro natural, foi detectada no centro de Tikal", acrescentou o comunicado.

A investigação, liderada pela Pacunam, pretende criar um mapa de alta resolução de uma área de 2.100 quilômetros quadrados na Reserva de Biosfera Maia com uma tecnologia de detecção por luz e distância conhecida como Detecção e Alcance de Luz (LiDAR, na sigla em inglês).

"Locais fortificados e grandes estradas revelam modificações na paisagem natural feitos pelos maias em uma escala anteriormente inimaginável", disse Francisco Estrada-Belli, da Universidade Tulane de Nova Orleans, parte da equipe de investigadores.

A antiga civilização maia foi uma das mais avançadas da Mesoamérica devido à sua matemática e engenharia sofisticadas, que lhe permitiram se espalhar ao largo das áreas hoje conhecidas como América Central e México.

Tikal é uma das cidades maias mais pesquisadas, e com os dados obtidos com a nova tecnologia há motivos para crer que foi "muito maior do que se estimava", segundo a fundação.