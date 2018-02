Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta segunda-feira que a demanda mundial por petróleo deverá crescer mais rápido do que o esperado em 2018 em razão do ambiente econômico mais saudável, dando uma força extra ao pacto do cartel para reduzir o excesso global de oferta.

Mesmo assim, o mercado global só retornará ao equilíbrio no fim de 2018, pois os preços mais altos incentivam os Estados Unidos e outros produtores não integrantes da Opep a produzir mais, informou o grupo em relatório mensal.

A Opep informou que a demanda mundial por petróleo aumentará para 1,59 milhão de barris por dia (bpd) neste ano, alta de 60 mil bpd na comparação com a previsão anterior.

"Recentemente, o desenvolvimento econômico saudável e sustentável nos principais centros globais de demanda de petróleo foi o principal fator que puxa o crescimento na demanda", informou a Opep, com sede em Viena.

"Essa estreita ligação entre crescimento econômico e demanda de petróleo está prevista para continuar, pelo menos no curto prazo", acrescentou.