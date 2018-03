Por Dave McNary

LOS ANGELES (Variety.com) - "Pantera Negra" continuou super-heróico em seu quarto final de semana de exibição dos Estados Unidos, arrecadando 41,1 milhões de dólares em 3.492 cinemas e superando facilmente o final de semana de estreia da fantasia "Uma Dobra no Tempo", que rendeu 33,5 milhões de dólares em 3.980 salas, mostraram estimativas no domingo.

O que vinha sendo encarado como uma disputa acirrada de títulos da Disney pelo primeiro lugar se revelou uma vitória relativamente tranquila para "Pantera Negra". O filme da Marvel só perdeu 38 por cento de público, e seu quarto final de semana foi o terceiro melhor de todos os tempos, só perdendo para "Avatar" e "Star Wars: O Despertar da Força".

Com 562 milhões de dólares arrecadados em 24 dias, "Pantera Negra" é agora a sétima maior bilheteria doméstica da história, e o primeiro filme desde "O Despertar da Força" a liderar as bilheterias norte-americanas durante quatro finais de semana consecutivos, já tendo rendido 1,08 bilhão de dólares em todo o mundo, a 21ª maior arrecadação da história.

"Uma Dobra no Tempo" se mostrou à altura das projeções da Disney, um pouco menores do que o consenso da indústria. A estreia não impressionou a maioria dos críticos, que lhe deram uma avaliação de 42 por cento no site Rotten Tomatoes, e as plateias lhe deram uma nota B no CinemaScore. A produção de mais de 100 milhões de dólares precisará que muitas famílias a prestigiem nas próximas semanas para dar lucro.