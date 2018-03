LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira que o Reino Unido não será abalado por demandas da União Europeia nas negociações do Brexit e que não ameaçará deixar as conversas, acrescentando que sua mensagem para o bloco é "vamos seguir em frente".

Tanto o Reino Unido como a União Europeia têm o interesse comum de alcançar um acordo sobre suas regulações futuras logo após o Brexit, disse, acrescentando que seu discurso, feito nesta sexta-feira, estabeleceu os termos do melhor acordo não apenas para Londres mas também para o bloco.

