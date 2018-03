LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry e sua noiva, Meghan Markle, convidarão mais de 2.500 membros do público para participar de sua festa de casamento em maio, informou seu gabinete nesta sexta-feira.

Harry e a atriz norte-americana irão se casar no Castelo de Windsor, umas das residências oficiais da rainha Elizabeth, no dia 19 de maio, em uma cerimônia que deve atrair a atenção de todo o mundo.

"O príncipe Harry e a srta. Meghan Markle convidarão 2.640 membros do público ao Castelo de Windsor no dia de seu casamento para que assistam à chegada do noivo e da noiva, de seus convidados e da procissão de carruagens que deixará o castelo", informou o Castelo de Kensington, em comunicado.

Os 2.640 convidados serão pessoas ligadas a instituições de caridade associadas ao casal, alunos de escolas locais e membros da comunidade local, além de 1.200 pessoas de todo o país, escolhidas entre uma variedade ampla de origens e idades.

"O príncipe Harry e a srta. Meghan Markle disseram querer que o dia de seu casamento seja planejado de forma a permitir que membros do público também se sintam parte das comemorações", disse o comunicado.

"Este casamento, como todos os casamentos, será um momento de diversão e alegria que refletirá as personalidades e os valores do noivo e da noiva".

(Por Michael Holden)