EDIMBURGO (Reuters) - O príncipe Harry e sua noiva norte-americana, Meghan Markle, que vestia uma capa xadrez escocesa, foram recebidos com entusiasmo em Edimburgo nesta terça-feira, parte de uma visita oficial conjunta à Escócia antes de seu casamento, marcado para maio.

A multidão que esperou durante horas no frio diante do Castelo de Edimburgo, que domina o horizonte sobre um rochedo no centro da cidade, ficou empolgada com o casal sorridente.

"Eles são maravilhosos, muito pé no chão e gente como a gente, que une as pessoas", disse Amanda Scott, de Edimburgo.

Meghan usou uma capa xadrez do estilo da Guarda Negra escocesa, um dos tecidos axadrezados associados à vestimenta tradicional do país.

Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, receberam as boas-vindas oficiais da Banda dos Fuzileiros Navais Reais da Escócia no castelo, onde observaram o disparo da arma da uma da tarde, uma tradição que remonta a 1861.

Eles também visitaram a Social Bite, uma instituição de caridade que administra cafés e distribui comida aos desabrigados, além de empregá-los. O local já atraiu visitas de outras celebridades, como George Clooney e Leonardo di Caprio.

Como parte da turnê britânica que antecede seu enlace, o casal também visitou a cidade inglesa de Nottingham e a capital do País de Gales, Cardiff.

(Por Elisabeth O'Leary)