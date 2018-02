(Reuters) - A Olimpíada de Inverno da Coreia do Sul provavelmente será a mais fria desde que a Noruega sediou os Jogos em 1994, com a temperatura mínima média de Pyeongchang para fevereiro se igualando a de Lillehammer, a 11º Celsius negativos, de acordo com estudo não oficial.

Próximas a 20º negativos durante a noite e raramente esquentando durante o dia, as temperaturas de Pyeongchang têm apresentado aos atletas condições bem diferentes do tempo ensolarado e com neve derretida de Sochi, na Rússia, que sediou os Jogos em 2014.

Entretanto, Pyeongchang não é necessariamente a cidade com temperaturas mais baixas em fevereiro a sediar a Olimpíada, de acordo com dados do site www.olympstats.com.

De acordo com a temperatura mínima média para fevereiro, Lake Placid, que sediou os Jogos em 1980, lidera a lista com 13º negativos.

Se a temperatura mínima absoluta for considerada, Calgary se destacaria como a cidade-sede mais fria, com um recorde de 45º negativos, antes de Salt Lake City, com 34º negativos, e St Moritz, com 32º negativos.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)