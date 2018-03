MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O alemão do Manchester City Leroy Sané deu os créditos ao técnico Pep Guardiola por tê-lo ajudado a melhorar nesta temporada.

Ele já marcou 12 vezes e tem 15 assistências em todas as competições, após nove gols e oito passes diretos na última temporada.

O City perdeu apenas uma vez no Campeonato Inglês nesta temporada e tem 16 pontos de vantagem para o segundo colocado, às vésperas de visitar no domingo o atual campeão Chelsea, que está 22 pontos atrás e em quinto lugar.

"Eu melhorei muito, mesmo em relação à última temporada, com este técnico (Guardiola)", disse Sané, 22, à Sky Sports. "E estou realmente aproveitando e me divertindo muito jogando e treinando com meus companheiros. Eu tenho sorte de estar aqui".

"Assim que cheguei, ele já estava me criticando! Ele me mostrou onde posso melhorar e cada vez que cometi um erro, ele disse: 'Você tem que fazer assim'. E quando tentei fazer, pude ver que me ajudou..."