BARCELONA (Reuters) - O Sevilla se recuperou de uma derrota humilhante para o Eibar ao garantir vaga na final da Copa do Rei pela segunda vez em três temporadas, nesta quarta-feira, após derrotar o Leganés por 2 x 0, fazendo 2 x 1 na soma dos dois jogos da semifinal.

O meio-campista argentino Joaquin Correa abriu o placar ao completar para o gol aos 15 minutos depois de jogada do colombiano Luis Muriel.

O Leganés foi responsável pela maior surpresa da competição ao eliminar o Real Madrid na rodada anterior, mas pouco ameaçou o goleiro Sergio Rico, que tomou um gol embaraçoso na primeira partida.

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, arriscou a sua reputação escalando uma equipe enfraquecida no sábado contra o Eibar, e o seu time acabou arrasado por 5 x 1. No entanto, a decisão valeu a pena na Copa do Rei, uma vez que Franco Vazquez fez 2 x 0 aos 44 do segundo tempo com um chute no ângulo.

O Barcelona visita o Valencia na quinta-feira na outra semifinal com uma vantagem de 1 x 0. O vencedor encara o Sevilla na final em 21 de abril.

(Reportagem de Richard Martin)