(Reuters) - Mohamed Salah fez quatro gols na vitória do Liverpool por 5x0 sobre o Watford e ajudou a equipe a voltar à terceira colocação do Campeonato Inglês neste sábado.

O egípcio precisou de apenas quatro minutos para colocar seu time à frente no placar, e ampliou ainda antes do intervalo.

O craque ainda deu o passe para Roberto Firmino fazer um exótico gol de letra no começo do segundo tempo, e depois concluiu diante de vários zagueiros do Watford.

Não houve respiro para o Watford em um estádio de Anfield tomado pela neve e Salah fez seu quarto gol, o quinto da sua equipe, aos 40 da segunda etapa.

A majestosa performance de Salah deixa o jogador com quatro gols a mais que o artilheiro do Tottenham Harry Kane na corrida pela Chuteira de Ouro do Campeonato Inglês. São 28 gols no torneio e 36 contando todas as competições, a melhor marca de um jogador em sua primeira temporada pelo Liverpool na história.

O Liverpool tem 63 pontos em 31 partidas, dois a mais que o Tottenham, que tem 61 pontos e 30 partidas. Mais importante, a equipe abriu sete pontos para o quinto colocado Chelsea, na briga pelo G-4 e pela vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O Watford teve chances na primeira etapa e Roberto Pereyra chegou a acertar a trave com uma cobrança de falta no segundo tempo, mas a equipe foi presa fácil para o time de Juergen Klopp.

A derrota deixa o Watford na 11ª colocação, com confortáveis 8 pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento.