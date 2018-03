LOS ANGELES (Reuters) - O tapete vermelho foi desenrolado e a champanhe está no gelo para a cerimônia do Oscar neste domingo, cheia de suspense sobre o maior prêmio da indústria do cinema - e sobre se a campanha de Hollywood contra o assédio sexual roubará a cena.

Diferente de anos anteriores, o prêmio de melhor filme desta vez pode ser o palpite de qualquer um.

O romance de fantasia "A Forma da Água", com 13 indicações, a comédia de humor negro "Três Anúncios para um Crime" e a sátira racial "Corra!" têm todos uma chance, dizem os especialistas.

"Eu acho que 'Corra!' parece ter o impulso agora", disse Dave Karger, correspondende especial para o site de entretenimento IMDB.com.

"Corra!", um corajoso filme de terror que se tornou ponto de discussão em torno das relações raciais dos tempos modernos na América, venceu melhor filme na premiação independente Spirit Awards, no sábado.

Mas Hollywood também tem outras questões em mente, incluindo o escândalo de má conduta sexual que derrubou dezenas de homens outrora poderosos, e questões persistentes sobre igualdade de raça e gênero na indústria cinematográfica.

A campanha "Time's Up" (O tempo acabou, em livre tradução) contra o assédio sexual no ambiente de trabalho, encabeçada por celebridades incluindo Reese Witherspoon e Ava DuVernay, será reconhecida de alguma forma na cerimônia de domingo, dizem os organizadores.

A história pode ser feita no domingo.

O diretor e roteirista Jordan Peele, de "Corra!', pode ser o primeiro homem negro a vencer um Oscar por melhor direção na história de 90 anos da Academia.

Já a diretora Greta Gerwig, de "Lady Bird", pode se tornar a segunda mulher a levar para casa o prêmio quando a decisão de 8 mil membros da Academia for anunciada.

(Por Jill Serjeant)