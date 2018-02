MADRI (Reuters) - O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, elogiou a versatilidade de Phillipe Coutinho, dizendo que vê o brasileiro, contratado por um valor recorde, jogando em diversas posições pela equipe catalã.

Muitos imaginavam onde Coutinho, que trocou o Liverpool pelo Barcelona neste mês por 142 milhões de libras (201 milhões de dólares), seria escalado por Valverde.

Havia uma teoria de que ele foi contratado como herdeiro natural do meia central Andrés Iniesta, que completa 34 anos em maio, mas isto pode não ser o caso, com o Barça frequentemente usando um esquema 4-4-2 nesta temporada.

“Qual sua posição ideal? Ele é um jogador que vai bem em várias posições no campo: seja como meia central ou na esquerda ou direita de uma linha de frente”, disse Valverde durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Ele irá nos ajudar a atacar e ele é versátil o suficiente para jogar em algumas posições diferentes. No Liverpool ele frequentemente jogava na esquerda, enquanto na seleção brasileira ele foi colocado na direita. Nós vimos que isto deu certo para ambas as equipes”.

Coutinho pode jogar pela segunda vez pelo seu novo clube na quinta-feira, quando o Barcelona recebe o Valência pela semifinal da Copa do Rei.

A chegada do brasileiro de 25 anos fez com que Gerard Deulofeu recebesse permissão para deixar o Camp Nou, se juntando ao Watford por empréstimo pelo resto da temporada.

“Estas coisas acontecem. Ele teve suas chances de mostrar o que pode fazer, mas as coisas não foram tão bem quanto gostaríamos”, disse Valverde sobre a saída do meia-atacante.

“Nós conversamos com ele e ele precisa de minutos, especialmente quando você considera que há uma Copa do Mundo no horizonte”.