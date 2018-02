BAGDÁ (Reuters) - Um tribunal iraquiano condenou 16 mulheres turcas à morte, por se juntarem ao Estado islâmico, disse um porta-voz do judiciário neste domingo.

O Iraque está conduzindo processos contra centenas de mulheres estrangeiras que foram detidas, com centenas de seus filhos, pelas forças iraquianas, à medida que as fortalezas do Estado Islâmico caíram.

O tribunal criminal central emitiu as sentenças "depois de provar que pertenciam ao grupo terrorista Daesh e depois que confessaram que se casaram com integrantes do Daesh ou que forneceram ajuda logística aos membros do grupo, ajudando-os a realizar ataques terroristas", disse o juiz Abdul-Sattar al-Birqdar, referindo-se ao grupo militante usando um acrônimo árabe.

As condenadas podem recorrer da decisão judicial, disse o juiz à Reuters.

Mais de 1.300 mulheres e crianças se renderam em agosto, depois que as forças governamentais expulsaram o grupo jihadista da cidade norte-iraquiana Tal Afar.

Os números aumentaram até cerca de 1.700 quando mais estrangeiros se renderam ou foram capturados durante as operações contra os militantes, de acordo com funcionários de ajuda humanitária.

(Por Ahmed Rasheed)