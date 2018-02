LONDRES (Reuters) - O Uber [UBER.L], que se esforça para manter sua licença em Londres, disse na sexta-feira que vai introduzir novos mecanismos de segurança, incluindo um suporte telefônico 24 horas para motoristas e passageiros.

O aplicativo informou que revisaria todas as sérias queixas anteriores a partir do próximo mês e daria aos passageiros no Reino Unido o número de licença do motorista na confirmação do agendamento e no recibo eletrônico.

A empresa também vai reportar ela mesma quaisquer incidentes sérios à polícia ao invés de deixar essa tarefa para os indivíduos envolvidos.

O Uber está apelando contra uma decisão do regulador de transportes de Londres de retirar sua licença em setembro do ano passado.

