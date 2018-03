CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A última rodada de negociações para renovar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) fechará sem uma declaração trilateral dos Estados Unidos, Canadá e México, assim como a rodada anterior, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira.

As últimas conversas, que começaram na Cidade do México na semana passada, foram atingidas pelo plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas sobre importações de aço e alumínio. Canadá e México ameaçaram retaliação a menos que sejam isentados das sobretaxas.