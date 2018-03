(Reuters) - Venus Williams abreviou a volta da irmã Serena ao tênis com uma vitória por 6-3 e 6-4 na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells na segunda-feira.

Voltando ao esporte depois de mais de um ano devido a uma gravidez, Serena lutou bastante, salvando um ponto final quando perdia o segundo set por 5-2, mas seu despreparo acabou pesando.

Venus disse aos repórteres que jamais considerou a vitória sobre a vencedora de 23 torneios de Grand Slam como certa.

"Sempre sei que não termina até terminar", explicou. "Ela sempre reagia, só dei sorte de ter disputado mais partidas do que ela neste momento."

Venus, que subiu a número 8 do mundo na sequência de um bom ano em 2017, fez seis aces e quebrou o saque de Serena quatro vezes, prevalecendo em um game final longo quando uma bola de fundo de quadra de sua irmã mais nova saiu.

Nas partidas anteriores da terceira rodada, Caroline Wozniacki, campeã do Aberto da Austrália, manteve viva sua esperança de voltar à liderança do ranking com uma vitória sofrida sobre Aliaksandra Sasnovich em 6-4, 2-6 e 6-3.

Em seguida a tenista dinamarquesa de 27 anos, que precisa vencer o torneio e torcer para a primeira do mundo, Simona Halep, não chegar à final, enfrenta Daria Kasatkina, russa que derrotou a campeã do Aberto dos Estados Unidos, Sloane Stephens, por 6-4 e 6-3.

Stephens está em má fase desde a grande conquista do ano passado, e neste ano não passou das quartas de final de nenhuma competição.

A quarta cabeça de chave Elina Svitolina foi derrotada por Carla Suárez Navarro com parciais de 7-5 e 6-3.

(Por Jahmal Corner)