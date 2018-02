Por Richard Martin

MADRI (Reuters) - O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta terça-feira que não está preocupado com seu futuro no momento em que a equipe se prepara para enfrentar o Paris Saint Germain na partida de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, que pode determinar se ele continua no clube.

O francês tornou-se o primeiro treinador na era da Liga dos Campeões a defender com sucesso o troféu na temporada passada e também levou o Real ao título do campeonato espanhol. No entanto, nesta temporada, seu time está 17 pontos atrás do líder Barcelona na competição nacional, ​​prejudicando sua reputação.

Com o Real também fora da disputa da Copa do Rei, o confronto contra o líder do campeonato francês e seu feroz trio formado por Neymar, Edinson Cavani e Kylian Mbappe representa uma oportunidade de recuperar uma das piores campanhas do clube na história recente.

"No momento, não estou pensando no meu futuro, só estou pensando no jogo, pois é a única coisa que podemos controlar. Então estamos nos concentrando em nos prepararmos para o jogo e veremos o que acontece", disse Zidane em entrevista à imprensa na véspera da primeira das duas partidas, que será realizada em Madri.

"Todo jogo e cada sessão de treinamento são importantes para mim, mas meu futuro não é importante. Estou muito feliz por participar deste tipo de jogo, hoje não há pressão em particular, preparamos o jogo da mesma maneira que sempre fazemos", afirmou. "Sempre haverá pressão aqui, é algo habitual, mas vou continuar me divertindo", acrescentou.