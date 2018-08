O aumento de preços da carne de frango para os consumidores é resultado de uma série de fatores. A greve dos caminhoneiros teve como principal desdobramento o tabelamento mínimo do frete, que fez com que o custo de transporte aumentasse em média 35%, chegando a 80% em alguns casos, como o de insumos.

Os custos de produção também aumentaram devido à valorização do preço do milho e do farelo de soja no último ano, que cresceram 53% e 43%, respectivamente.

Também pesa a perspectiva de uma produção reduzida, consequência de um menor alojamento, o que deve fazer com que a oferta no mercado interno fique em 700 mil toneladas por mês.