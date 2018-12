O Brasil deverá exportar um recorde de 82,7 milhões de toneladas de soja em 2018, diante da forte demanda da China, estimou nesta segunda-feira a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), ante 79 milhões de toneladas na previsão de novembro.

O aumento na previsão da exportação foi realizado sem a Abiove alterar a estimativa de safra, estimada em 120,5 milhões de toneladas.

Mas a associação que reúne as principais companhias do setor elevou os números de estoques iniciais de 2018 em cerca de 5 milhões de toneladas, na comparação com novembro, para 10,3 milhões de toneladas.

O economista-chefe da Abiove, Daniel Amaral, explicou que isso ocorreu após uma revisão de todos os valores do item "sementes e outros usos" retroativa a 1999.

"Como houve redução do volume neste item, desde 1999, o estoque final de cada ano aumentou. Portanto, o estoque inicial também, até que chegamos a um estoque inicial maior do que o previsto inicialmente em 2018", afirmou Amaral.

"Esse item foi escolhido com base na experiência dos últimos anos (relativa ao) uso de sementes e perdas ao longo do processo. Percebemos que este é um item que tem parâmetros técnicos que respaldam uma revisão", explicou.